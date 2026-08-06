Hallado el cadáver de una mujer en la ría de Bilbao

Los servicios de emergencias de Euskadi han recuperado esta noche el cadáver de una mujer en la ría de Bilbao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sobre las diez menos veinte de esta noche se ha recibido una llamada en el Servicio de Atención de Emergencias Sos Deiak 112 en la que se advertía de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo humano flotando en la ría.

Efectivos de los Servicios de Emergencia se han desplazado al lugar y una embarcación de bomberos ha sacado el cuerpo del agua y lo ha trasladado a un muelle cercano, con la ayuda de la embarcación de la Sección Acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

El médico que ha acudido al lugar ha confirmado la muerte de esta persona. La Ertzaintza ha abierto una investigación para intentar esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad de la fallecida, cuyo cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.