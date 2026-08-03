Detenido en Gipuzkoa un menor considerado el referente en España de la extremista Red 764

Según informa el Departamento vasco de Seguridad en una nota, este colectivo ha sido investigado en varios países por "su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas".

Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre enero y abril de 2026.

Acciones violentas

El Departamento de Seguridad concreta que en ellas anunciaba tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que nunca llegaron a producirse, aunque "generaron una importante alarma social y obligaron al despliegue de dispositivos extraordinarios de seguridad".

El arrestado hacía referencia en estas amenazas a su supuesta pertenencia a la organización 764 y en algunas de ellas manifestaba que "retransmitiría en directo, a través de una plataforma online, los asesinatos que pretendía cometer para que fueran presenciados por otros integrantes del grupo".

Entre los hechos investigados destacan también las amenazas dirigidas contra un conocido centro de ocio y contra diversas personas. Las pesquisas también permitieron descubrir la utilización de falsos avisos de emergencias y técnicas de suplantación de identidad, habituales en comunidades extremistas de internet, para señalar a terceras personas inocentes, provocar intervenciones policiales, generar situaciones de riesgo y desviar la atención de los investigadores.

Como consecuencia de estas acciones, al menos dos personas, una en el País Vasco y otra en Cataluña, fueron víctimas de campañas de hostigamiento vinculadas a los hechos investigados. Las averiguaciones revelaron además que el detenido mantenía contactos y participaba en espacios digitales donde se promovían dinámicas de manipulación psicológica sobre menores y jóvenes vulnerables. En estos entornos se fomentaban conductas de humillación extrema, autolesiones y sometimiento a la voluntad de los captadores, señala el Departamento de Seguridad.

La identificación del presunto responsable ha sido resultado de una investigación desarrollada durante meses de manera conjunta por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) y Secciones Centrales SECIC de la Ertzaintza, y de los servicios de información de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil. Tras las correspondientes autorizaciones judiciales, el pasado 16 de julio se practicaron entradas y registros en dos inmuebles de Gipuzkoa vinculados al investigado. Durante la intervención se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital y diversa documentación de interés para la investigación, relacionada con la actividad delictiva atribuida al detenido y con la organización 764. El arrestado, tras pasar a disposición judicial, cumple ya una medida preventiva de internamiento en un centro especializado.

Código postal

La red 764 surgió en Estados Unidos y toma su nombre de los tres primeros dígitos del código postal de Stephenville (Texas), localidad donde nació su fundador. Con el paso de los años evolucionó desde una comunidad virtual marginal hasta convertirse en una estructura de alcance internacional con presencia en diversos países. Sus integrantes utilizan plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y espacios frecuentados por menores para localizar y captar potenciales víctimas.

A nivel internacional, 764 está considerada una de las comunidades más peligrosas surgidas en internet en los últimos años. Diversos organismos de seguridad mantienen abiertas investigaciones sobre sus actividades y Canadá la ha declarado entidad terrorista, explica el Departamento de Seguridad.