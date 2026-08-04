Sube el paro en Euskadi: hay 105.590 desempleados

El incremento del paro en el País Vasco que reflejan los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social es extensible en la comparativa con el mismo mes del año pasado. El Gobierno vasco interpreta que este incremento, 'más moderado que los dos años anteriores, está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final de curso y no a un deterioro de la actividad económica o a una pérdida significativa de empleo'.

Por territorios, donde porcentualmente más ha crecido en junio el paro es en Álava, con un 1,61 %, con 280 desempleados más hasta llegar a los 17.684. En Bizkaia la subida del paro fue del 1,41 %, con 832 parados más hasta los 59.786, y en Gipuzkoa subió el 0,95 % con 266 personas más apuntadas a Lanbide y sumar un total de 28.120.

El paro se incrementó en todos los tramos de edad, y por sexos, en Euskadi en julio había 43.984 desempleados varones, 553 más que en junio. En la misma situación estaban 61.606 mujeres, 825 por encima de las contabilizadas en mes precedente.

El descenso de los demandantes de empleo se produce en la industria, con 23 menos que en junio (-0,23 %), en la construcción con 33 menos (-0,63 %) y en la agricultura con 35 menos (-1,99 %).

En lo que respecta a la contratación, durante el mes de julio se han firmado 71.060 nuevos contratos en la Euskadi, de los que 16.543, un 23,3 %, han sido de carácter indefinido.