Un proyectil de la Segunda Guerra Mundial ha sido destruido este martes por la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza (UDE), después de ser localizado por una embarcación de Ondarroa a la altura de La Rochelle.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el obús, de 137 cm de longitud y un diámetro de 27,9 cm, perteneciente a la aviación alemana, ha sido localizado por un barco de Ondarroa cuando faenaba a 60 millas de la costa francesa, a la altura de la localidad de La Rochelle.

Miembros de la UDE se han desplazado a primeras horas de esta tarde hasta el puerto de Ondarroa para su retirada y posterior trasladado hasta las instalaciones de la Ertzaintza en Berrozi, donde finalmente ha sido destruido.