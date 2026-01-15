FIESTA DE SAN SEBASTIAN

Donostia disfrutará este año de su tamborrada más igualitaria

El 98,8% son mixtas, totalmente paritarias otras 36 tamborradas

Kontxi Arruabarrena

Euskadi |

Presentación de la Tamborrada de adultos en el ayuntamiento donostiarra
Presentación de la Tamborrada de adultos en el ayuntamiento donostiarra | OCR Gipuzkoa

La edición de este año será muy especial, ya que llega acompañada de una reivindicación de paridad, el centenario de la izada y diversos homenajes.

De las 167 tamborradas de adultos que participarán en la fiesta, tan solo dos, una formada exclusivamente por hombres y otra por mujeres, no son mixtas. En total desfilarán casi 23.000 personas adultas a la largo de una jornada que se espera sea redonda.

El acto de la izada, que cumple 100 años, contará con la participación del Tambor de Oro, el tenor Xabier Anduaga, y este año, tras la arriada, la bandera será entregada a la sociedad Euskal Bilera, que cumple 125 años.

Este año, las 12 melodías oficiales que forman el repertorio, han sido reinterpretadas y grabadas en un estudio por la charanga Joselontxos. Estos músicos actuarán en el cierre de fiesta acompañando a la Unión Artesana desde el tablado de la plaza de la Constitución.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer