Donostia disfrutará este año de su tamborrada más igualitaria

La edición de este año será muy especial, ya que llega acompañada de una reivindicación de paridad, el centenario de la izada y diversos homenajes.

De las 167 tamborradas de adultos que participarán en la fiesta, tan solo dos, una formada exclusivamente por hombres y otra por mujeres, no son mixtas. En total desfilarán casi 23.000 personas adultas a la largo de una jornada que se espera sea redonda.

El acto de la izada, que cumple 100 años, contará con la participación del Tambor de Oro, el tenor Xabier Anduaga, y este año, tras la arriada, la bandera será entregada a la sociedad Euskal Bilera, que cumple 125 años.

Este año, las 12 melodías oficiales que forman el repertorio, han sido reinterpretadas y grabadas en un estudio por la charanga Joselontxos. Estos músicos actuarán en el cierre de fiesta acompañando a la Unión Artesana desde el tablado de la plaza de la Constitución.