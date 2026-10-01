Consenso para que el aeropuerto de Bilbao pase a llamarse 'Lehendakari Aguirre'

'Una denominación pública no cambia por sí misma una sociedad, pero sí puede expresar qué referencias quiere reconocer esa sociedad y qué relato institucional quiere proyectar hacia el mundo'. Éste ha sido uno de los argumentos utilizados en tribuna por Peio Otxandiano, el portavoz de EH Bildu, y es que ha sido la coalición abertzale quien ya llevado la propuesta al Parlamento Vasco.

El debate ha llegado en el año en el que el gabinete de Pradales ha organizado varios actos para celebrar el 90 aniversario del primer Gobierno vasco, que presidió José Antonio Aguirre.

Los partidos que sostienen al gobierno se han resistido a apoyar la iniciativa original, y en su lugar, han presentado un texto alternativo que matiza lo planteado por Eh Bildu. En esencia, se traslada que sea el órgano bilateral aeroportuario donde se tome esta decisión. 'Es importante, necesario y conveniente' este cambio para el nacionalista Joseba Díez Antxustegi.

No hay que olvidar que es AENA la competente en los cambios de denominaciones de aeropuertos. El PP se ha abstenido. 'No nos parece mal que el principal aeropuerto de Euskadi lleve el nombre de José Antonio Aguirre, no tenemos un problema con el nombre, sino con la operación política que se ha construido', ha explicado el parlamentario Santiago López.

Sumar ha reclamado que también es necesario recordar a milicianos y gudaris que defendieron Euskadi del fascismo. VOX ha votado en contra.