Comité de Tubos Reunidos Amurrio pide la retirada del ERE y activa "la lucha"

El comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio ha pedido este viernes la retira del ERE que la empresa plantea para esta planta alavesa y para la de Trapagaran en Bizkaia y han llamado a activar la lucha porque no van a aceptar "ningún tipo de destrucción de empleo ni ningún recorte de derechos laborales". Por ello, además de los paros previstos para el 9 y el 13 de febrero, no descartan convocar más huelgas si se mantiene el planteamiento del grupo.

"Nuestra posición es firme. Queremos decirlo alto y claro: que no se engañe a la sociedad vasca. Ni Tubos Reunidos, ni las instituciones, ni el Gobierno Vasco. Porque estamos hablando de una empresa que ha recibido más de 100 millones de dinero público, tanto en ayudas directas como indirectas, con un objetivo muy concreto: garantizar la viabilidad de la empresa, el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo", han explicado.

El comité ha señalado que, sin embargo, en este contexto, la empresa pretende "una vez más que el ajuste empresarial recaiga exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores, trasladando una decisión puramente empresarial a la plantilla, como si no existiera responsabilidad alguna por parte de quienes han dirigido la empresa ni de quienes han respaldado esas decisiones con recursos públicos", ha manifestado.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que la situación actual de Tubos Reunidos no responde "a una deuda sobrevenida ni a una crisis repentina e imprevisible". A su juicio, es el resultado de una serie de decisiones empresariales "adoptadas bajo el paraguas de un apoyo público excepcional", acompañado "además de compromisos explícitos e implícitos de mantenimiento de la actividad industrial y del empleo".

Posición 'clara y firme'

El comité ha reclamado a la empresa que "retire cualquier planteamiento de ERE" y a las instituciones que "dejen de limitarse a hablar de seguimiento o de preocupación".

Asimismo, ha exigido "la total responsabilidad" de la empresa y de las instituciones que han sido "parte activa de todo este proceso", desde el momento en que "decidieron inyectar dinero público en Tubos Reunidos y desde el momento en el que reconocen que es una empresa estratégica".

"No necesitamos declaraciones, necesitamos implicación real, la misma implicación que demostraron a la hora de conceder ayudas públicas. Hoy les exigimos que estén a la altura y que actúen para evitar cualquier destrucción de empleo y cualquier deterioro de las condiciones laborales en nuestra comarca", ha remarcado.

Por último, desde el comité de empresa de Tubos Reunidos han hecho un llamamiento "a la activación de la lucha, tanto de la plantilla de Tubos Reunidos como del conjunto de la comarca".

"Una vez más nos toca responder. Nos toca responder ante otro ataque, y tenemos muy claro que no vamos a permitir que quienes siempre se posicionan en contra de la clase trabajadora lo vuelvan a hacer", han añadido.

"Exigimos, por tanto, que esta medida se paralice de inmediato y que no se ejecute ningún ERE ni ningún plan de destrucción de empleo en Tubos Reunidos", ha concluido.