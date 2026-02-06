Álava y María Clé colaboran para vestir a la selección vasca de esquiladores en el Mundial de Nueva Zelanda

La Diputación Foral de Álava ha presentado los uniformes oficiales que lucirá la selección vasca de esquiladores y esquiladoras en el Campeonato Mundial de Esquila, que se celebrará del 4 al 7 de marzo en Masterton (Nueva Zelanda). Será la primera vez que Euskal Herria compita con selección propia en esta cita internacional.

El proyecto es fruto de un acuerdo impulsado por la Diputación, desarrollado de forma conjunta con la Asociación Euskal Ardi Moztaileen Elkartea (EAME) y la diseñadora gasteiztarra María Clé Leal, con un objetivo común: dar visibilidad internacional al oficio de la esquila y revalorizar la lana de oveja latxa como material local de calidad.

La diputada de Agricultura, Noemí Aguirre, ha subrayado que “estos uniformes representan la identidad y las raíces de nuestro territorio. Para la Diputación Foral de Álava es un orgullo impulsar un proyecto que une diseño, tradición y producto local, y que permitirá que nuestra selección viaje a Nueva Zelanda llevando consigo lo mejor de nuestra tierra”.

La oveja latxa, protagonista

Los uniformes han sido diseñados y confeccionados a partir de lana de oveja latxa, una fibra profundamente ligada al territorio y al modelo de ganadería extensiva que sostiene buena parte del paisaje y la economía rural de Álava y el conjunto de Euskal Herria.

La colección, creada por María Clé, se aleja de clichés tradicionales y eleva la lana latxa a un nuevo lugar estético y funcional. Además, la diseñadora concibe esta línea como una indumentaria de gala, pensada para acompañar al equipo en un contexto de representación internacional.

“Este proyecto demuestra el potencial de la lana de oveja latxa cuando se trabaja con conocimiento, cuidado y diseño. Es una forma de conectar tradición, innovación y territorio, poniendo en valor un material local que merece ocupar un papel protagonista”, ha explicado Clé.