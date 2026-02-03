Fallece el fundador y copresidente de Aernnova, Iñaki López Gandásegui

El fundador de Aernnova, y copresidente de la compañía, Iñaki López Gandásegui, ha fallecido a los 74 años durante la madrugada de este martes, según ha informado el presidente de Cebek, Guillermo Buces.

Buces ha afirmado que López Gandásegui era "una persona referente en el mundo de la empresa", y ha mostrado el apoyo de la patronal vizcaína a su familia y amigos. "Un recuerdo muy sentido desde Cebek", ha añadido.

Iñaki López Gandásegui nació en Bermeo (Bizkaia) en 1952. Ingeniero de formación, inició su trayectoria profesional en Sener, pasó posteriormente a Iberduero y después a la Corporación IBV como director de Nuevas Tecnologías, un cargo que compatibilizó con el de consejero delegado de Gamesa.

En 2006 se hizo cargo de la antigua Gamesa Aeronáutica, que transformó en Aernnova y de cuya presidencia se hizo cargo. A partir de marzo de 2025, compartía la presidencia con el directivo británico Grant Skinne.

Mensajes de pésame

El lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado el fallecimiento del empresario, un "referente" y un "espejo en el que mirarse" para todo el tejido empresarial vasco. "Perdemos, además, a una gran persona, comprometida, trabajadora y entregada", ha añadido el mandatario vasco.

Pradales ha expresado su pesar en un mensaje publicado en las redes sociales, al igual que lo ha hecho el diputado general de Álava, Ramiro González, y otros dirigentes políticos como el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.