Un total de 80 personas recibieron la eutanasia en Euskadi en 2025, un 62% más que un año antes

Un total de 80 personas recibieron la eutanasia en Euskadi en 2025, lo que representa un incremento del 62% respecto a la cifra registrada un año antes. Además, y según los datos aportados este lunes en el Parlamento Vasco por la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi en materia de eutanasia, el año pasado se registraron 120 solicitudes de eutanasia, frente a las 74 que se produjeron en 2024.

En esta comparecencia ante la Comisión de Salud --solicitada por EH Bildu-- la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi en materia de eutanasia ha destacado que el aumento de peticiones y de eutanasias realizadas en los últimos años.

El 75% de las solicitudes son aceptadas

Además, desde este órgano se ha informado de que de las solicitudes totales acumuladas, el 75% van a ser autorizadas, mientras que se rechazará el 13% y se desestimará el 1%. Por otra parte, en el 14,4% de los casos, la persona solicitante fallece durante el proceso.

El 10,8% de las peticiones corresponden a personas que habían dejado instrucciones previas para recibir la eutanasia, la mayoría de ellas personas con demencia que habían cumplimentado el correspondiente documento de voluntades anticipadas.

La edad media de las personas solicitantes es de 74 años, el 51% son hombres y el 49%, mujeres. Las enfermedades de base más frecuentes son las neurológicas y oncológicas a porcentajes iguales.

El 53% de las eutanasias se realizan en el hospital, si bien el médico da la opción de llevarla a cabo en el hogar o en el centro sociosanitario en el que la persona esté ingresada.

Por otra parte, el 42% de las solicitudes se presentan en atención primaria, el 47% en hospitales y el 11% en centros sociosanitarios. Además, en todos los casos de eutanasia registrados hasta ahora en Euskadi, ha sido el profesional sanitario el que la ha llevado a cabo, por lo que la opción de la autoadministración no se ha utilizado hasta el momento.