El Servicio Vasco de Salud revacunará a 103 afectados por los sueros caducados en Euskadi

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas, en su mayor parte bebés, tras haberles inoculado vacunas hexevalentes caducadas y que recibieron entre el pasado mes de diciembre y la primera quincena de enero.

El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi inicialmente había recomendado volver a vacunar al total de 253 personas afectadas, pero se ha vuelto a analizar la situación tras conocer un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos, que son solo 5.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses. También a algún adulto con problemas inmunológicos.

El consejero ha explicado que las personas vacunadas entre el 1 de diciembre y el 15 de enero (103) volverán a ser vacunadas "lo antes posible", ya que quienes lo hicieron en noviembre lo fueron con una dosis que no puede considerarse caducada.

La agencia española había determinado que el lote de las vacunas tenía una caducidad real de noviembre de 2025 y, por lo tanto, las dosis administradas ese mes se consideran validas, pese a que en la caja figure la fecha de caducidad del 30 de octubre.

El consejo asesor vasco ha aceptado esta "excepción" pero ha considerado que, "en la práctica diaria, el único referente debe ser siempre la fecha que aparece en el envase, por seguridad, claridad y trazabilidad".

A juicio del consejo asesor de vacunas, aunque es probable que la vacuna conserve "potencia tras un breve tiempo fuera de validez", no se puede garantizar la protección a largo plazo, especialmente en lactantes.

Por ello, se va a volver a vacunar a 18 lactantes de dos meses de edad; 29 de cuatro meses; 51 niños de entre 11 y 12 meses, y 5 adultos entre 42 y 69 años.