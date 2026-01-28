Cesados los tres ediles del PNV de Getxo investigados por supuesta corrupción por el derribo del palacete protegido

Los tres concejales de Getxo del PNV que están siendo investigados por supuesta corrupción en el caso del derribo del Palacete protegido 'Irurak Bat' del barrio de Algorta, cesaron este pasado martes en sus cargos.

En un comunicado, el Consistorio vizcaíno ha explicado que los tres ediles pusieron sus cargos a disposición de su partido tras conocer que habían sido citados por la juez como investigados y, aunque "mantienen su inocencia", han adoptado "esta decisión para facilitar su defensa y preservar la imagen del PNV".

En el pleno ordinario de este jueves se informará del cese de los cargos. La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, ha indicado que, en paralelo a las sustituciones de estos concejales, se reestructurarán las áreas "para garantizar el funcionamiento normalizado de todos los servicios municipales".

También se ha dirigido al personal del Ayuntamiento al haber también tres trabajadoras municipales llamadas a declarar en calidad de investigadas, para señalar que el Ayuntamiento "respeta plenamente el proceso judicial en curso", y reafirmar su "confianza en el trabajo que realizan todas y todos los trabajadores desde el conocimiento técnico, el criterio profesional y el cumplimiento de la normativa vigente".

EH Bildu exigirá en el pleno que este jueves del municipio vizcaíno de Getxo la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre, y la conformación de una gestora municipal después de que tres concejales del PNV, ahora cesados, hayan sido citados por la juez del caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat'.

Así lo ha anunciado Mikel Bildosola, edil de EH Bildu, en una comparecido ante los medios de comunicación, en la que la dado a conocer la posición que mantendrá la formación soberanista en la sesión plenaria.