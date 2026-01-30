Euskadi abre este lunes el plazo de prematriculación para el próximo curso

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco abrirá del próximo lunes, 2 de febrero, el plazo de presentación de solicitudes de prematrícula para el curso 2026-2027 en Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos y concertados de Euskadi. El plazo permanecerá abierto hasta el 13 de febrero.

Las solicitudes podrán realizarse de forma telemática a través de Ikasgunea o de manera presencial en el centro elegido en primera opción, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El Departamento de Educación garantiza la continuidad del alumnado ya escolarizado, que no deberá presentar solicitud para seguir en su centro, salvo en los casos de acceso a aulas de 2 años o cambios voluntarios de centro o modelo lingüístico.

Toda la información sobre el proceso, el calendario y los criterios de admisión está disponible en la web del Departamento de Educación, donde las familias podrán realizar el seguimiento de sus solicitudes y consultar los resultados del proceso.

Plazos

La presentación de solicitudes podrá llevarse a cabo del 2 al 13 de febrero, y la publicación de listas provisionales se hará el 24 de marzo. La fecha de la publicación de las listas definitivas es el 21 de abril, y la vigencia de listas de espera y reserva de plazas se mantendrá hasta el 11 de septiembre.

El proceso de prematrícula mantiene el sistema de admisión implantado en los últimos años, orientado a "garantizar la equidad, contribuir a evitar la segregación escolar y asegurar una planificación ajustada de las plazas".