Ratifican un año de prisión por insultar y humillar a un trabajador por su origen en Sestao

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de un año de prisión y multa de 3.240 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia a un hombre por un delito de odio al insultar y humillar a un trabajador de origen latinoamericano, a quien también deberá indemnizar con 1.000 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal vasco ha desestimado el recurso interpuesto por el acusado contra la resolución de la Audiencia vizcaína en una sentencia que puede ser recurrida ante el Supremo, según ha informado el TSJPV.

La Audiencia de Bizkaia declaró probado que el 19 de septiembre de 2023 la víctima, nacida en Venezuela y que trabajaba como técnico de una mercantil de telefonía, acudió a prestar un servicio al domicilio del acusado, ubicado en Sestao.

El procesado, con ánimo de "menospreciar, humillar y menoscabar la integridad moral" por razón de su origen nacional, comenzó a proferir afirmaciones como "machupichu de mierda, todos sois iguales, estoy cansado de decirle a Vodafone que no me manden inmigrantes a casa, solo quiero españoles", y "negros de mierda no sabéis hacer nada, vete a tu puta tierra, machupichu", entre otras.

Al referirle el trabajador que no fuera "gilipollas" y mientras cogía el ascensor para abandonar la vivienda, el acusado "se abalanzó sobre él y trató de golpearle con los puños sin lograrlo" al tiempo que le gritaba: "No se te ocurra dar una patada al ascensor que te abro la cabeza, te voy a dar negro de mierda, vete para tu puto pueblo".

El acusado recurrió la condena ante el TSJPV alegando que había sido condenado sin prueba incriminatoria concluyente, ya que él había negado los hechos durante el juicio y el tribunal había dado "plena fiabilidad" a lo narrado por el denunciante sin que existieran, en su opinión, otras pruebas contra él.

También mantenía que no se podían integrar los hechos probados en el delito de odio recogido en el artículo 510.2 del Código Penal porque con las expresiones utilizadas "no se muestra rechazo e intolerancia hacia el colectivo latinoamericano".