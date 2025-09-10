Bilbao, punto de encuentro para la tecnología cuántica: Metafuturo Bizkaia Quantum reúne a expertos y empresas de este sector de vanguardia

El foro de reflexión de Atresmedia, Metafuturo, va a celebrar una nueva jornada dentro del espacio Encuentros Metafuturo para abordar uno de los asuntos de vanguardia en innovación, la tecnología cuántica. Bizkaia se posiciona como un polo estratégico para el futuro de la tecnología en Europa. En un momento donde las tecnologías cuánticas están acelerando su llegada al entorno industrial y comercial, organizar una jornada de referencia en esta disciplina representa una apuesta decidida por el conocimiento, el talento y la innovación.

La cita tendrá lugar los próximos 24 y 25 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Atresmedia apuesta por este evento que tiene como objetivo principal convertirse en un punto de encuentro para investigadores, empresas emergentes, fondos de inversión, industrias de todos los sectores y actores institucionales. Bajo el paraguas de Metafuturo, fomentaremos el debate y la generación de foros que permitan a marcas e instituciones poder comunicar de manera ágil y multidisciplinar, buscando sinergias, descubriendo oportunidades de colaboración y visibilizando los avances más prometedores en este campo de vanguardia.

Los objetivos del evento serán: