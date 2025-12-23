Instituciones y vecinos se concentran en Barakaldo en repulsa por la muerte violenta de una mujer este fin de semana

Representantes institucionales y ciudadanos se han concentrado este martes en Barakaldo en repulsa por la muerte de una mujer de 54 años el pasado fin de semana en una vivienda de esta localidad vizcaína. "Barakaldo no va a tolerar ni va a mirar impasibles ante el asesinato de una de nuestras vecinas", ha advertido la alcaldesa, Amaia del Campo.

La víctima fue hallada por familiares en la mañana del pasado domingo en su vivienda y un hombre de 27 años ha sido detenido por su supuesta implicación en la muerte, según determinó la autopsia, violenta.

La protesta se ha desarrollado en la Herriko Plaza de Barakaldo. Los asistentes se han concentrado en silencio encabezados por una pancarta en la que podía leerse 'No a la violencia contra las mujeres', en euskera y castellano.

En la movilización han estado presentes la alcaldesa del municipio vizcaíno, Amaia del Campo, junto a otros representantes de la corporación, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, o la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, entre otros representantes institucionales, y numerosos ciudadanos.

En declaraciones posteriores a los medios, la alcaldesa de Barakaldo ha trasladado la "rotunda condena" por lo sucedido y espera que "a quien ha cometido este atroz crimen le caiga todo el peso de la ley".

"Y también le va a quedar la condena del pueblo de Barakaldo, que claramente ha dicho que no vamos a tolerar ni vamos a mirar impasibles ante el asesinato de una de nuestras vecinas", ha subrayado.

Desactivar el machismo

La responsable del Instituto vasco de la Mujer, por su parte, se ha unido al dolor de la familia de la víctima, a quienes ha trasladado su apoyo. "Ponemos a su alcance todos los recursos y servicios públicos dispuestos para estos casos", ha explicado.

Elgarresta ha recordado que "este asesinato es la punta del iceberg de un problema estructural de gran calado como es el de la violencia machista contra las mujeres", según ha lamentado, "presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que condiciona y limita la vida y la libertad de muchas mujeres en nuestro país y en todo el mundo".

La directora de Emakunde ha apelado a toda la sociedad a luchar contra "la cultura de la violencia" que, como en este caso, "muestra su cara más cruel". "Necesitamos la ayuda de toda la sociedad para desactivar el machismo y para conseguir que nuestra sociedad sea cada día más igualitaria y libre de violencia machista contra las mujeres", ha señalado.

La diputada general de Bizkaia ha insistido en que "lo más importante de todo es que la sociedad se una a este mensaje de condena y diga alto y claro que el machismo mata y que no tiene lugar en esta sociedad".