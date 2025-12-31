San Silvestre de Pamplona: afecciones al tráfico en el centro

La carrera consta de dos pruebas, una infantil y la absoluta, con salida y llegada en la calle Navas de Tolosa. La carrera infantil dará comienzo a las 16.45 horas (se cortará al tráfico Navas de Tolosa desde las 15.00 horas) y la absoluta a las 18.30 horas (se cortará el tráfico desde las 18.05 horas), informan desde la Policía Municipal de Pamplona.

El recorrido será con inicio en Navas de Tolosa y continuará por plaza Juan XXII, avenida Bayona (Ida y Vuelta), Avda. Pío XII, Monasterio de Urdax (en contra dirección),Vuelta del Castillo (en contra dirección), avenida Pío XII, avenida Ejército (ida y vuelta), calle Navas de Tolosa.

Los principales puntos de cierre se sitúan en estos lugares: Ejército / plaza de la Paz, Bayona / plaza de Europa, Pío XII / Sancho el Fuerte, Barañain / Monasterio de Urdax, Baja Navarra / Seminario, Plaza de los Fueros / Yanguas y Miranda, Monasterio de Belate / Travesía Monasterio Belate, Plaza Juan XXIII y Vuelta del Castillo / avenida Barañain.

Además de estos puntos, habrá otros muchos cruces en los que se desviará el tráfico impidiendo circular y atravesar el eje principal formado por la avenida Bayona, plaza Juan XXIII, avenida del Ejército, avenida Conde Oliveto, calle Yanguas y Miranda y calle Navas de Tolosa.

Policía Municipal ha organizado un dispositivo especial de tráfico compuesto por 30 policías y voluntarios de la organización que se encargarán de regular los desvíos oportunos de circulación. Además, se cuenta con la colaboración de patrullas de Policía Foral y Policía Nacional para garantizar la seguridad del evento.

Ante la previsión de una gran afluencia de corredores y espectadores, desde Policía Municipal han llamado a evitar acceder con el vehículo particular a la zona centro de la ciudad, recomendando hacerlo caminando o en transporte público. Para las personas que tengan que utilizar su vehículo recomiendan que lo estacionen en zonas o aparcamientos un poco más alejados del centro.