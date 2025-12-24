El desfile de Olentzero provoca modificaciones en las líneas de las villavesas en Pamplona

El desfile de Olentzero provocará este miércoles modificaciones en el recorrido y frecuencias horarias de las líneas del Transporte Urbano Comarcal (TUC) a su paso por Pamplona, de 17.30 a 21 horas, aproximadamente. Se verán afectadas todas las líneas, excepto la L7, L14, L15, L16 y L19. Durante el transcurso de la kalejira de Olentzero, las paradas ubicadas en los tramos cortados por la organización permanecerán anuladas, quedando habilitadas aquellas que se encuentran en los recorridos alternativos.

Líneas afectadas

Las líneas que se dividen en dos serán la L4, L5, L6, L9, L10, L11, L12, L17, L18 y L23. Las líneas más afectadas son aquellas que cruzan el centro de Pamplona, debido a que se cortará al tráfico el tramo comprendido entre la Plaza Príncipe de Viana y Merindades. Será en ambas plazas en donde los autobuses de las líneas afectadas cambiarán de sentido. Las líneas que se acortan serán la L1, L2, L8, L20 y L25. La L1, L2 y L8, a su paso por Pamplona, finalizarán su recorrido en la Plaza Príncipe de Viana sin llegar a sus respectivas cabeceras, mientras que las líneas L20 y L25 llegarán sólo hasta Merindades. Las líneas L3 y L21 dejarán de ser circulares. Quedarán cortadas en el centro de Pamplona y pasarán a tener sus cabeceras en la Cuesta de Labrit y en Paseo de Sarasate (Monumento a los Fueros).

Afecciones en La Comarca

De igual manera, el recorrido de Olentzero afectará a los barrios y municipios de la Comarca, con "retrasos y alteraciones puntuales" de recorrido, especialmente en Noáin, Burlada, Barañáin y Ansoáin. El detalle de las paradas anuladas y las paradas alternativas se puede consultar en la web del Transporte Urbano Comarcal www.tuvillavesa.es. También se colocarán avisos con toda la información en las paradas anuladas.

Horarios especiales

En Nochebuena, de 22 horas a 1 horas no habrá servicio de TUC, y en el servicio nocturno, que comenzará a partir de la 1, las frecuencias de las líneas, en general, serán inferiores a las de cualquier víspera de festivo. El día 25 el servicio se prestará "con normalidad", si bien no dará comienzo hasta las 10 horas.