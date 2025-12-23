Roberto Torres: "Veo a Osasuna bien entre comillas, no hay que alarmarse"

Roberto Torres cumple en marzo 37 años pero mantiene las ganas de seguir jugando a fútbol. Tiene ya una oferta de Irán y espera recibir alguna más para poder elegir destino fuera de España. Está bien de forma física y tiene un bagaje acumulado que no solo le permite seguir jugando sino que va a transformar ya en conocimiento compartido junto con el de otro privilegiado del fútbol, Fran Mérida: "hicimos una gran relación, nos llevamos fenomenal y ambos, aunque no quede bien que lo diga yo, veíamos el fútbol un pelín antes que los demás", afirma. Ahora han organizado tres tandas de un stage que cuenta con preparadores físicos y uno de cuyos objetivos es ayudar a los y las futbolistas a llegar mejor al inicio de la pretemporada, no importa cuál sea su nivel.

Antes de que llegue la primera ronda a finales de junio Roberto Torres quiere seguir jugando a fútbol. Seguramente fuera de España: "ya he probado la 1ª RFEF y hay muchos jugadores jóvenes con ideas distintas a cómo veo yo el fútbol. Cumplo 37 años en marzo y cuando los equipos oyen que tienes 36 se echan para atrás, pero por ejemplo en Irán dejé una muy buena impresión y ya tengo una oferta de allí". Ahora esperará a ver si surgen más para poder elegir y seguir disfrutando del fútbol, como hace con su Osasuna cada vez que puede. Y tiene un análisis de cómo está el equipo: "Les veo bien entre comillas, porque ya están en una posición más tranquila, pero con esa incertidumbre que tenemos todos los rojillos porque hemos vivido una época chiquitita un poco peligrosa pero a su vez llevamos muchos años disfrutando y no es para alarmarse".