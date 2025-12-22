Décimos del Tercero y dos series de un Quinto, principales premios de la Lotería en Navarra

Los grandes premios de la lotería de Navidad han pasado de largo por Navarra un año más. Las más afortunadas han sido varias empleadas de las tiendas Bimba y Lola, cuya empresa jugaba el número 70.048, agraciado con el segundo premio.

Además, se han vendido algunos décimos sueltos del tercer premio, el 90.693, en una administración de Carlos III de Pamplona y en el punto de venta del Centro Comercial La Morea, habitual en el reparto de décimos sueltos con premios importantes en los últimos años.

Por otro lado la Administración Número 1 de Pamplona, situada en la calle Mayor número 87 ha vendido dos series de uno de los quintos premios, el 77.715. Veinte décimos agraciados cada uno con 6.000 €, lo que suma 120.000 € en total. La responsable de la Administración, Ana Cañavares, ha contado en Más de Uno Pamplona con Marisa Lacabe su alegría por haber vendido los décimos de uno en uno. Y lo ha hecho 24 años después de llevar al entonces Bar El Porrón, del barrio de la Rochapea, decenas de miles de euros con otro quinto premio.

En esta ocasión los décimos han venido desde Elda de intercambio con una administración de aquella localidad que quería uno de los números que vendía ella en Pamplona. Los intercambios de décimos son habituales entre las Administraciones y en este caso ha sido más que beneficioso para el punto de venta de Pamplona.