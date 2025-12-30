Mamen Sádaba: "Los Reyes Magos nos han dicho que pase lo que pase van a llegar a Pamplona"

La Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona tiene ya preparado el recibimiento a Melchor, Gaspar y Baltasar y el cortejo que les acompañará por las calles de la capital en la tarde del próximo lunes, día 5 de enero. La Presidenta de la Asociación ha confirmado en Onda Cero la noticia más esperada después de contactar con ellos: "Los Reyes Magos nos han dicho que pase lo que pase van a llegar a Pamplona", ha afirmado Mamen Sádaba.

La enorme cantidad de voluntarios para participar en la cabalgata ha hecho que ésta crezca con tres grupos y una carroza nueva, la del carbón.

Más de 1.300 personas participarán en una cabalgata que incrementa un 33% los caramelos que se lanzarán, pasando de 3 a 4 toneladas. Todos ellos biodegradables y sostenibles, lo que incrementa en mayor proporción su presupuesto.

Las obras del Paseo de Sarasate no alteran este año el recorrido, que se mantiene. La Asociación pide a los particulares que compartan fotografías o material que guarden de cabalgatas antiguas de cara a la recopilación que están llevando a cabo con motivo de los cien años de cabalgatas que se cumplirán en 2027.