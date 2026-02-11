Joseba Ezkurdia: "Noto el reconocimiento de afición, empresa y compañeros pero quiero mejorar más"

Joseba Ezkurdia está contento de cómo le están yendo las cosas en el Campeonato de Parejas de pelota a mano. Tenía, y tiene, la difícil empresa de jugar como zaguero siendo delantero, y de momento está respondiendo con nota. La pareja Altuna - Ezkurdia está clasificada de manera matemática para el play off que da acceso a las últimas dos plazas de la liguilla de semifinales.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra Ezkurdia analiza su rendimiento en este torneo confirmando que nota el apoyo y la aprobación que está recibiendo de empresa, aficionados y compañeros por su desempeño como zaguero, pero es exigente consigo mismo y dice que puede y quiere mejorar su labor en los cuadros traseros. Explica cómo ha cambiado tanto su juego como el de su compañero Jokin Altuna, el delantero número 1 del cuadro, y qué cambios está llevando a cabo en su manera de colocarse y darle a la pelota para jugar como zaguero.