Javi Galán: "Veremos en junio, pero cuando uno está a gusto decidir es muy fácil"

Las trayectorias de Javi Galán y Osasuna se han juntado ahora, pero ya se habían tocado tangencialmente en otras ocasiones. Coincidió unos meses en el Córdoba en la temporada 18-19 con Miguel De Las Cuevas, de septiembre a diciembre, y en enero se fue al Huesca donde estaban el Chimy Ávila y Moi Gómez. Su traspaso del Celta al Atlético de Madrid implicó a cambio la llegada de Manu Sánchez al Celta después de tres cesiones del lateral izquierdo en el club rojillo, y ahora el apoyo de Braulio y Cata junto con las conversaciones con Pablo Alfaro han sido la clave de su llegada a Osasuna.

Vio que le encajaba el proyecto deportivo y el tipo de club, y asegura que ha ido de un vestuario que es "una gran familia", en referencia al colchonero, a otro igual, el de Osasuna, donde ha sido muy bien recibido. Refrenda con palabras lo que se ha visto en sus tres primeros partidos de liga con el equipo, que le gusta jugar con el balón en los pies, y está convencido de que Osasuna irá hacia arriba por la calidad de los que son sus nuevos compañeros.

De momento será rojillo hasta junio. Se ha guardado la opción de decidir su futuro para las siguientes temporadas dentro de unos meses, pero confiesa que de momento está muy a gusto en Pamplona y admite que si sigue así, habrá muchas opciones de que se quede: "cuando uno está a gusto, la decisión es muy fácil", afirma en su despedida de esta entrevista, la primera que da como jugador rojillo.