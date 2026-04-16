La relación con China exige visión a largo plazo y una gestión realista de las expectativas

La creciente atención hacia China marca la actualidad política y económica, también en Navarra, donde instituciones y empresas observan el país asiático como un socio estratégico clave. De ello hemos hablado en Más de uno Pamplona con Andrés Herrera-Feligreras, presidente de la Fundación Qili, y Miren Ausin, directora del Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra.

Ambos coinciden en que el aumento de información, contactos e iniciativas relacionadas con China representa una oportunidad para comprender mejor un mercado complejo pero lleno de posibilidades. Herrera-Feligreras subraya que entender el país es esencial tanto para el desarrollo de negocios como para las relaciones institucionales, destacando que el desconocimiento puede llevar a expectativas erróneas.

En cuanto a la reciente firma con la multinacional china Hithium, un proceso que, según explican, sigue dinámicas similares a cualquier negociación internacional, aunque con una particularidad: el fuerte papel del Gobierno chino, que no solo supervisa, sino que también impulsa la alineación entre empresas y estrategia nacional.

En este contexto, el Gobierno de Navarra prepara una misión empresarial a Shenzhen, prevista para finales de junio. Esta ciudad, considerada uno de los principales polos tecnológicos del mundo, representa una oportunidad para que empresas navarras se integren en cadenas de valor internacionales. Ausin explica que el objetivo no es vender de forma tradicional, sino comprender el ecosistema tecnológico chino y generar colaboraciones a largo plazo.

El interés empresarial ha superado las expectativas, reflejando un cambio de tendencia respecto a años anteriores. Desde 2017, Navarra ha trabajado de manera estratégica su relación con China, adoptando un enfoque integral que va más allá del ámbito económico e incorpora dimensiones culturales, turísticas y deportivas. Este enfoque, según Ausin, facilita una mejor acogida por parte del país asiático.

El contexto internacional también influye en este acercamiento. Herrera señala un cambio en las relaciones globales, especialmente tras la evolución del papel de Estados Unidos, lo que ha llevado a Europa y otros países a explorar nuevas alianzas con China. Este escenario abre una “ventana de oportunidad” que Navarra busca aprovechar.

No obstante, ambos expertos insisten en la necesidad de paciencia y realismo. Las relaciones con China requieren tiempo, conocimiento y una adecuada gestión de expectativas. El protocolo y la puesta en escena, muy cuidados en el país asiático, pueden generar percepciones exageradas sobre la inmediatez de los acuerdos. Por ello, recomiendan perseverancia y una estrategia a largo plazo.