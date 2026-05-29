Santi Castillejo: "No hemos cortado el paso a nadie por traer fichajes"

Santi Castillejo está viviendo con pena estos días. Pena doble: por no haber logrado con Osasuna Promesas la permanencia en 1ª RFEF a pesar de haberse reenganchado y peleado hasta el último momento por salvar la categoría y porque deja de ser el técnico de Osasuna Promesas después de ocho temporadas al frente del primer filial rojillo. "Y vine para un año", recuerda en esta entrevista en la que explica que la decisión de terminar el ciclo estaba consensuada por las dos partes desde el inicio de la temporada, y en la que defiende también la política de fichajes que algunos aficionados cuestionan asegurando que cortan el paso y la progresión de los jóvenes de la cantera: "No hemos cortado el paso a nadie por traer fichajes -asegura-. Si el jugador de la cantera no es capaz de superar en el puesto a uno venido de fuera, ¿cómo va a llegar al primer equipo?" se pregunta.

Castillejo ha asumido con naturalidad cómo es dirigir a un filial en el que hasta los entrenamientos están condicionados por el primer equipo: a veces ha perdido jugadores porque hacían falta a Jagoba Arrasate, Vicente Moreno o Alessio Lisci, y eso ha afectado a los partidos del Promesas. Pero para eso está el filial, para formar jugadores que puedan dar el salto al primer equipo.

Sobre los nombres para el futuro, toda vez que Braulio afirmó que ningún jugador del filial está ahora mismo como para debutar con el primer equipo, Castillejo confirma, con mucha prudencia, los mismos que están en boca de todos, como Anai Morales (cedido esta temporada en el Logroñés), Asier Bonel o Mauro Echegoyen, pero añade dos que han evolucionado en Osasuna Promesas este año: el defensa central Álex Jiménez y el portero Rafa Fernández.

Ahora Castillejo descansará unos días y meditará sobre su futuro. No quiere precipitarse pero reconoce que tiene ganas de seguir entrenando de manera inmediata.