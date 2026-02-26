Sergio Herrera: "He tenido opciones de salir pero yo quiero jugar en las mejores ligas del mundo"

Sergio Herrera es de los más veteranos de la plantilla. Llegó a Osasuna con 24 años "pero sigo siendo joven" -matiza- y ganas de seguir jugando en una de las mejores ligas del mundo. De hecho reconoce que en estos años ha tenido opciones de salir de Osasuna: "Estuvo lo del Atlético y este verano, lo de Arabia", dice, pero prefería seguir jugando al máximo nivel de competitividad y no se vio en la situación de tener que negociar una salida. Además, su novia es de Pamplona -se casa en mayo- y está feliz aquí.

¿Esa boda en mayo descarta la posibilidad de que Sergio Herrera vaya al Mundial? "Si me llama España para ir al Mundial mi futura mujer lo entenderá, espero", dice riendo. Y cuando le recordamos que la pasada semana en Radioestadio Noche el director deportivo Braulio Vázquez desvelaba que al propio Sergio le dice que le falta mejorar el juego con los pies para ir a la selección, Sergio recuerda que también Iker Casillas ganó un Mundial con España y su juego con los pies no era su mejor virtud.

Sobre el cambio que ha dado el equipo el portero de Miranda de Ebro mira hacia lo que aprendió de otro capitán, Oier Sanjurjo, para asegurar que "ni antes de empatar contra el Mallorca éramos tan malos ni ahora que hemos ganado al Real Madrid somos tan buenos. Hay que tener la estabilidad emocional que siempre decía Oier".

Ahora esperan hacer un buen tramo final de temporada teniendo claro que existe un pequeño riesgo de tener un bajón tras haber ganado al Real Madrid: "los puntos contra el Valencia son igual de importantes y ese partido va a ser muy difícil", asegura como capitán.