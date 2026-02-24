Fallece un hombre de 51 años tras sufrir un accidente laboral en Berrioplano

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10:16 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona.

El siniestro se ha producido cuando el trabajador ha sufrido una caída en altura en una nave situada en el polígono industrial de Berrioplano. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto navarro de Medicina legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.