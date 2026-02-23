VIOLENCIA GENERO

El juez decreta el ingreso en prisión del presunto asesino de su esposa en Sarriguren

Según recoge la resolución judicial, el investigado asestó al menos 34 cuchilladas a su mujer y también apuñaló a su madre

Onda Cero Navarra

Pamplona /Iruña |

La Policía investiga el asesinato en sarriguren
La Policía investiga el asesinato en sarriguren | Agencia EFE

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado este lunes el ingreso en prisión sin fianza del hombre que el viernes mató presuntamente a su esposa, de 28 años, a la que asestó con un cuchillo de grandes dimensiones al menos 34 puñaladas en el domicilio conyugal, en Sarriguren (Navarra). Además, el investigado también acuchilló presuntamente a su madre, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en donde fue intervenida quirúrgicamente.

Petición de penas

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, el magistrado califica inicialmente los hechos como constitutivos de sendos delitos de asesinato y tentativa de homicidio. El imputado se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez. A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional sin fianza y la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas. Al respecto, el juez destaca el riesgo de fuga existente debido a la gravedad de las penas contempladas, tanto por el delito de asesinato, castigado con entre 15 y 25 años de prisión; como por el de homicidio en grado de tentativa, penado con entre 10 y 15 años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer