Radioestadio Navarra

Fútbol Foral analiza la jornada del fútbol navarro

Abraham Del Pozo y Álvaro Burusco explican el fútbol navarro desde 1ª RFEF hasta Regional Preferente

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Fútbol Foral se incorpora al equipo de colaboradores de Radioestadio Navarra. El proyecto para informar sobre el fútbol navarro que integran Abraham Del Pozo, Álvaro Burusco, Iñigo Zazpe y Miguel Berrueta tendrá su edición itinerante alternando con el resto de expertos del fútbol de nuestra Comunidad que jornada tras jornada analizan resultados, trayectorias y clasificaciones desde Primera RFEF hasta categorías juveniles.

En esta ocasión Abraham y el mítico "Burus" comentan la derrota de Osasuna Promesas, el empate in extremis del Tudelano y la victoria del Alfaro sobre la Mutilvera, la jornada en Tercera con la Peña Sport líder y el Artajonés empatando frente al Subiza, el fútbol femenino con triunfo de Osasuna, la Primera Autonómica y la Regional Preferente.

