Fútbol Foral analiza la jornada del fútbol navarro

Fútbol Foral se incorpora al equipo de colaboradores de Radioestadio Navarra. El proyecto para informar sobre el fútbol navarro que integran Abraham Del Pozo, Álvaro Burusco, Iñigo Zazpe y Miguel Berrueta tendrá su edición itinerante alternando con el resto de expertos del fútbol de nuestra Comunidad que jornada tras jornada analizan resultados, trayectorias y clasificaciones desde Primera RFEF hasta categorías juveniles.

En esta ocasión Abraham y el mítico "Burus" comentan la derrota de Osasuna Promesas, el empate in extremis del Tudelano y la victoria del Alfaro sobre la Mutilvera, la jornada en Tercera con la Peña Sport líder y el Artajonés empatando frente al Subiza, el fútbol femenino con triunfo de Osasuna, la Primera Autonómica y la Regional Preferente.