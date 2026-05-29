CA Osasuna

Balance de temporada de Osasuna: ¿qué tipo de entrenador le conviene al equipo?"

Diego Alonso "Elandante" y Álvaro Burusco, el "mítico Burus", reflexionan sobre la temporada rojilla

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Terminada la temporada de Primera División es momento de hacer balance del curso que ha realizado el Club Atlético Osasuna, que salvó la categoría de mala manera perdiendo en Getafe y gracias al empate del Elche contra el Girona. Diego Alonso "Elandante" y Álvaro Burusco, "el mítico Burus", reflexionan en compañía de Javier Saralegui sobre cómo ha jugado Osasuna, cómo ha enfocado la temporada, a qué se refería el director deportivo Braulio Vázquez cuando dijo que los jugadores necesitan "un estímulo nuevo" con el próximo técnico y qué perfil de entrenador debe venir a dirigir al equipo.

Además, en la segunda parte del programa los tres entrevistan a Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas que termina un ciclo de ocho años al frente del equipo. Con él hablan de la planificación del Promesas, la política de traer fichajes para el filial, el papel de la cantera y las opciones que tienen los jugadores ahora en formación para subir al primer equipo.

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