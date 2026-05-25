Osasuna logra la permanencia de la peor manera posible

Osasuna consiguió la permanencia de la peor forma posible en el Coliseum de Getafe, siendo incapaz de conseguir siquiera un empate en su partido. El planteamiento de partido fue bueno, con cinco defensas y mandándole al rival la señal inequívoca de que el empate le servía. Sin embargo, tras encajar un gol por un error en cadena iniciado por Herrando y con la suerte de un desvío en el balón que chutó Milla, Osasuna no supo ni pudo dar la vuelta al partido. Volvió a atacar a la desesperada, sin orden ni plan de ataque, y terminó perdiendo y pidiendo la hora... del partido Girona - Elche.

Hubo más autocrítica en los jugadores que en el entrenador. Mientras estos decían que esta campaña debe suponer un toque de atención y que las cosas no se han hecho bien, Alessio Lisci se esforzaba por poner en valor, que lo tiene, una permanencia cara en una liga muy igualada, sin explicar por qué el equipo ha perdido los último cinco partidos de liga de manera consecutiva y seis de los últimos siete encuentros. Y lo que es peor, sin que haya funcionado ninguno de los planes de partido ni con empate a cero ni cuando Osasuna ha ido perdiendo.

Es tiempo ahora de análisis y reflexión en los órganos internos del club, donde algunos de los gestores comparten la decepción que siente gran parte de los aficionados por la manera como se ha conseguido la permanencia y por la gestión del tramo final de la temporada.

Kike Barja y Jon Moncayola hablaban tras el partido en el Coliseum, al igual que el entrenador. Puedes escuchar aquí las entrevistas que les realizó Javier Saralegui en la zona mixta del estadio de Getafe.