Silvestre Belzunegui, alcalde de Legarda: “En el incendio de 2022 tuvimos que aprender a ser la primera fuerza en actuar”

El Ayuntamiento de Legarda ha recibido una mención especial en los segundos Premios Luz Verde, impulsados por Onda Cero y WWF, por su proyecto “AdáptaTe”, una iniciativa comunitaria nacida tras el devastador incendio que afectó a la localidad en junio de 2022. El alcalde, Silvestre Belzunegui, ha explicado en Onda Cero Pamplona que el objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante incendios y avanzar en la adaptación al cambio climático mediante medidas innovadoras y replicables en entornos rurales.

Belzunegui ha contado que, tras el incendio, el Ayuntamiento detectó numerosas carencias y decidió agrupar distintas actuaciones bajo una estrategia común. Así nació “Adáptate”, un proyecto estructurado en tres ámbitos: el casco urbano, el perímetro del núcleo urbano y las zonas de campo y monte.

En el casco urbano, las medidas se centran en la protección vecinal. Entre otras acciones, se creó una junta de protección civil y grupos de pronto auxilio, además de formar a la población en el uso de mangueras y protocolos básicos de actuación. También se señalizaron puntos de encuentro y vías de evacuación y se instalaron cajas con mangueras para responder rápidamente en caso de emergencia. El alcalde destacó que durante los incendios de 2022 comprobaron que los propios vecinos debían ser “la primera fuerza en actuar”, debido a la falta de medios suficientes para atender todos los focos simultáneamente.

En el entorno del casco urbano se han impulsado tareas de limpieza de vegetación y eliminación de especies y materiales especialmente inflamables, como plantas resinosas o elementos decorativos de plástico y césped artificial, que demostraron comportarse con gran virulencia durante el fuego.

En el ámbito rural, una de las iniciativas más llamativas ha sido la recuperación de la ganadería extensiva, desaparecida en Legarda desde el año 2000. El Ayuntamiento apostó por introducir las conocidas como “vacas bomberas”, animales que pastan estratégicamente para reducir la acumulación de masa vegetal seca y disminuir así el riesgo de incendios. Estas vacas cuentan con collares GPS y sistemas de vallado virtual, una tecnología que permite dirigir el pastoreo hacia las zonas más necesitadas de limpieza.

El proyecto combina soluciones tradicionales y nuevas tecnologías. Además de las acciones preventivas, Legarda participa actualmente en varios estudios e iniciativas de investigación relacionados con la detección temprana y la prevención de incendios. Entre ellos figuran proyectos con el CSIC y la Universidad Complutense de Madrid para desarrollar sensores de bajo coste, estudiar la historia de los incendios en Navarra y proteger edificios históricos y patrimonio artístico frente al fuego.

Belzunegui subrayó que “Adáptate” es un proyecto “vivo y continuo”, sin una fecha de finalización concreta, ya que la prevención requiere mantenimiento anual y una estrategia permanente. Además, destacó que otros municipios navarros ya se han interesado por el modelo de Legarda para adaptar algunas de sus medidas a sus propias realidades territoriales. El alcalde defendió que incluso las localidades más pequeñas pueden organizarse para combatir losincendios y minimizar los efectos del cambio climático mediante el sentido común, la colaboración vecinal y la innovación.