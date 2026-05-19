Doneztebe FT, dos ascensos en dos temporadas

El Doneztebe Futbol Taldea ha conseguido una de las mayores hazañas que se recuerdan en el fútbol regional navarro: dos ascensos, de Regional Preferente a Autonómica y de Autonómica a 3ª RFEF, en dos temporadas consecutivas. Con prácticamente el mismo equipo y con todo jugadores de Santesteban y los pueblos de la zona.

Su entrenador, Gorka Laborda, explica en esta entrevista en Radioestadio Navarra dentro del espacio Fútbol Foral con Íñigo Zazpe y Álvaro Burusco el secreto del éxito: talento futbolístico de los jugadores sumado a esfuerzo y compromiso, compaginando el deporte aficionado con las obligaciones laborales o académicas de cada uno. Entre todos han conseguido el ascenso a 3ª RFEF con varias jornadas de adelanto y ahora se juegan en el penúltimo partido de liga el campeonato contra el Gazte Berriak, segundo clasificado y que a su vez depende de este encuentro para dejar sentenciado su ascenso matemático.

El Doneztebe Futbol Taldea recibirá este jueves uno de los galardones de los II Premios Radioestadio Navarra de Onda Cero Pamplona por el mérito de toda la entidad al aglutinar el fútbol de Santesteban y la zona y lograr estos excelentes resultados deportivos.