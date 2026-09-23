Raúl Serrano: "El vino tiene la capacidad de crear recuerdos y grandes experiencias"

En 'De Buena Uva', en Onda Cero Pamplona nos acercamos de nuevo al mundo del vino desde una perspectiva desenfadada, alejándonos de los tecnicismos para conocer las historias, recuerdos y experiencias que hay detrás de una copa. En esta ocasión, el protagonista de la sección 'Versión Pop' es Raúl Serrano, sumiller y director del panel de cata de Vivir el Vino, donde participa en la selección anual de 365 referencias.

Serrano repasa algunos de sus primeros recuerdos relacionados con el vino, desde los tintos con Casera de su juventud hasta el popular Paternina Banda Azul que veía en las comidas familiares. También recuerda sus años de iniciación en el mundo del vino, el calimocho y algunas de las situaciones más comprometidas que ha vivido trabajando en hostelería y participando en catas.

Entre sus recuerdos más emotivos están las cenas de Nochebuena con su familia, cuando llevaba los vinos tapados para evitar que las etiquetas condicionaran la opinión de los comensales. Una de esas noches quedó especialmente grabada en su memoria por la reacción de su hermano Eduardo, ya fallecido, ante uno de los vinos. Serrano reivindica así la capacidad del vino para crear recuerdos y experiencias que van mucho más allá de la propia bebida.

El programa también pone el foco en la 25ª Semana de la Cazuelica y el Vino de Navarra, que tendrá lugar del 2 al 11 de octubre. Sara Clemente, responsable de Comunicación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, destaca el crecimiento de esta cita, que este año reúne a 50 establecimientos, y reivindica la autenticidad de una propuesta basada en los guisos tradicionales y el producto local.