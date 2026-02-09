Qué ha cambiado en Osasuna: claves de su buena dinámica

Osasuna ganó contra el Celta su segundo partido consecutivo fuera de casa. Además lleva 10 puntos conseguidos de los últimos 12 en juego. Algo ha cambiado en el equipo desde que se logró in extremis el empate a dos goles en Mallorca, y hoy lo analizan desde el Bar La Botería en la Avenida Roncesvalles de Pamplona Lidia Muruzábal, Miguel Merino y Eduardo Ruiz de Erenchun.

La mentalidad de los jugadores, las decisiones del entrenador, la mayor libertad dada a los futbolistas, las alineaciones y la aparición de más fondo de armario desde el banquillo, los refuerzos del mercado de invierno, el sistema con cuatro defensas en lugar de tres centrales y dos carrileros... todo se comenta en la tertulia "Caliente Caliente", que aborda también con Miguel Merino, director técnico de la Federación Navarra de Fútbol, y con Lidia Muruzábal, seleccionadora navarra sub 16, el papel de las selecciones territoriales navarras y su desempeño en la labor.