Programa especial desde Salón Gourmets en Ifema

Hemos compartido unos minutos con Joseba Beitia, coordinador de Reyno Gourmet y hemos conocido algunas de las empresa que se encuentran en el stand.

Joseba Beitia - Reyno Gourmet | ondacero.es

Hemos hablado con José Manuel Urrutia, propietario y gerente de Casa Urrutia; Jessica Trincado, product manager de Gvtarra; Francisco Iraizoz, gerente de La Casa del Bacalao; Pablo Etxenike, hijo del fundador de Etxenike y Nathalie Morales, responsable de exportación de Caramelos El Caserío.

Hemos terminado charlando unos minutos con Klaus Mestern, responsable de ferias de Reyno Gourmet-Intia.