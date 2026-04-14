Más de uno Pamplona

Programa especial desde Salón Gourmets en Ifema

Hoy Más de uno Pamplona se ha realizado en directo desde el stand de Reyno Gourmet en el 39º Salón Gourmets en Ifema, en Madrid

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Hemos compartido unos minutos con Joseba Beitia, coordinador de Reyno Gourmet y hemos conocido algunas de las empresa que se encuentran en el stand.

Joseba Beitia - Reyno Gourmet
Joseba Beitia - Reyno Gourmet | ondacero.es

Hemos hablado con José Manuel Urrutia, propietario y gerente de Casa Urrutia; Jessica Trincado, product manager de Gvtarra; Francisco Iraizoz, gerente de La Casa del Bacalao; Pablo Etxenike, hijo del fundador de Etxenike y Nathalie Morales, responsable de exportación de Caramelos El Caserío.

Hemos terminado charlando unos minutos con Klaus Mestern, responsable de ferias de Reyno Gourmet-Intia.

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