Pamplona estrenará en octubre la primera ruta del `PintxoPato´

ANAPEH y Martiko van a poner en marcha el próximo otoño la primera "Ruta del PintxoPato" de Pamplona, que tendrá lugar del 17 al 26 de octubre. Los organizadores invitan a los bares de la ciudad, que tienen de plazo hasta el 23 de septiembre, a participar en esta novedosa cita gastronómica. La ruta nace con un doble objetivo: recuperar la cultura del pato en la gastronomía navarra y mostrar la enorme versatilidad de un producto en recetas tradicionales e innovadoras.

Dinamizar hostelería local

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y Reyno de Navarra, y busca recuperar la tradición del pato en la cocina navarra y dinamizar la hostelería local. La presentación oficial ha tenido lugar en la Fábrica de Gomas con la participación de Juan Carlos Oroz, vicepresidente de ANAPEH, quien ha señalado que "todos los establecimientos, al margen de estar asociados a Anapeh, pueden participar". Los bares de Pamplona interesados en sumarse tienen de plazo hasta el 23 de septiembre para inscribirse a través de la web www.pintxopato.com. La participación requiere ofrecer un pintxo elaborado con productos Martiko durante los diez días de la ruta.