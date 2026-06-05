Orekan alerta de una posible reducción de hasta el 40% de los recursos hídricos en Navarra a finales de siglo

En el Día Mundial del Medio Ambiente, hemos analizado en Onda Cero la situación climática de la Comunidad Foral junto a Joel Dozzi, experto en cambio climático de Orekan, el Observatorio Regional de Cambio Climático de Navarra. Durante la entrevista, el especialista ha advertido de que los efectos del calentamiento global ya son visibles en el territorio y ha destacado la necesidad de planificar medidas de adaptación y mitigación basadas en datos científicos.

Según los estudios presentados por Orekan, Navarra podría sufrir una reducción de entre el 20% y el 40% de sus recursos hídricos a mediados y finales de siglo. Aunque se trata de una previsión a largo plazo, Dozzi ha insistido en que los efectos ya se están percibiendo en la actualidad a través de episodios recurrentes de sequía que han afectado especialmente al sector agrícola.

El experto ha recordado que en los últimos años se han producido periodos de escasas precipitaciones, incluso durante el invierno, tradicionalmente una de las estaciones más lluviosas. Estas situaciones han tenido consecuencias directas sobre los cultivos y ponen de manifiesto la necesidad de mantener una monitorización constante de los recursos hídricos para poder anticipar problemas y tomar decisiones con suficiente margen.

En este sentido, ha explicado que el papel de Orekan consiste en generar información científica y técnica de calidad que sirva de apoyo a las administraciones y agentes responsables de la toma de decisiones. No obstante, ha señalado que ya existen actuaciones en marcha por parte del Gobierno de Navarra y de distintos sectores implicados en la gestión del agua y la adaptación climática.

En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, Dozzi ha recordado que actividades como el transporte, la climatización de edificios o los procesos industriales son responsables de buena parte de estas emisiones, que están detrás del aumento de las temperaturas. En Navarra, la temperatura media ya se ha incrementado aproximadamente 1,8 grados respecto a 1990 y los modelos climáticos apuntan a un posible aumento de hasta tres grados adicionales para el año 2080.

Además de los efectos sobre el agua y la temperatura, Orekan realiza un seguimiento de otros ámbitos especialmente sensibles al cambio climático, como los ecosistemas forestales, la biodiversidad, la gestión del paisaje o la capacidad de captación de carbono del territorio. Todo ello permite disponer de una visión global de los impactos y diseñar políticas ajustadas a la realidad navarra.

Finalmente, el experto ha puesto el foco en la economía circular como una herramienta fundamental para reducir el consumo de recursos y disminuir las emisiones. Ha destacado una experiencia piloto desarrollada en Sangüesa relacionada con la devolución de envases, que logró una tasa de retorno del 82%, superando los objetivos previstos. Para Dozzi, este tipo de iniciativas demuestra que la ciudadanía está dispuesta a implicarse y que las acciones individuales, sumadas a las políticas públicas y al compromiso empresarial, pueden contribuir de forma significativa a afrontar el desafío climático.