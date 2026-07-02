Onda Cero y Europa FM Navarra se adhieren un año más a la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas'

Como símbolo de su adhesión, representantes de distintos medios informativos se han realizado una fotografía conjunta, en posesión de sus útiles periodísticos, en el balcón de la Casa Consistorial. En el encuentro también se ha presentado el Decálogo para el tratamiento informativo de las agresiones sexistas en Sanfermines.

Entre otras cuestiones, en la estrategia, el Consistorio destaca que un contexto festivo "no hace inevitable que ocurran agresiones sexistas y, dentro de éstas, agresiones sexuales". "Ninguna celebración debe tolerar que en su contexto queden suspendidos los derechos y las responsabilidades", señala el Ayuntamiento.