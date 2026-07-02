San Fermín 2026

Onda Cero y Europa FM Navarra se adhieren un año más a la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas'

Los medios de comunicación de Navarra han mostrado, un año más, su compromiso con la estrategia del Ayuntamiento de Pamplona contra las agresiones sexistas con motivo de las fiestas de San Fermín.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Onda Cero y Europa FM Navarra se adhieren un año más a la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas'
Onda Cero y Europa FM Navarra se adhieren un año más a la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas' | Cristina Núñez Baquedano - Ayuntamiento de Pamplona

Como símbolo de su adhesión, representantes de distintos medios informativos se han realizado una fotografía conjunta, en posesión de sus útiles periodísticos, en el balcón de la Casa Consistorial. En el encuentro también se ha presentado el Decálogo para el tratamiento informativo de las agresiones sexistas en Sanfermines.

Entre otras cuestiones, en la estrategia, el Consistorio destaca que un contexto festivo "no hace inevitable que ocurran agresiones sexistas y, dentro de éstas, agresiones sexuales". "Ninguna celebración debe tolerar que en su contexto queden suspendidos los derechos y las responsabilidades", señala el Ayuntamiento.

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