Onda Cero crece en Navarra y es líder con 'Más de uno Pamplona' y 'Noticias Mediodía'

Onda Cero Navarra continúa reforzando su posición en el panorama radiofónico de la Comunidad Foral según los datos de la 1ª ola de 2026 del Estudio General de Medios (EGM), donde se consolida como la segunda cadena generalista más escuchada y mantiene una clara tendencia de crecimiento.

La cadena alcanza los 46.000 oyentes diarios de lunes a viernes, lo que supone un incremento respecto a la ola anterior (+4,5%) y un crecimiento significativo en comparación con el mismo periodo del año pasado (+10.000 oyentes, +28,6%) .

En este contexto, destacan especialmente los excelentes resultados de Onda Cero Pamplona, que se afianza como referente en la programación local y logra el liderazgo en el tramo del mediodía con “Más de Uno Pamplona” con Marisa Lacabe y "Noticias Mediodía Navarra" con Jorge Tirapu.

La franja comprendida entre las 12:20 y las 14:00 horas se consolida como uno de los principales puntos fuertes de la emisora, con una audiencia fiel que sitúa a Onda Cero como una de las opciones preferidas para informarse de la actualidad más cercana. Este liderazgo refleja la fuerte conexión de la cadena con los oyentes navarros a través de una programación pegada al territorio.

Además, el conjunto de Atresmedia Radio (Onda Cero y Europa FM ) alcanza los 63.000 oyentes en Navarra, consolidando también su crecimiento en la comunidad.

Estos resultados confirman la tendencia positiva de Onda Cero en Navarra, tanto en el ámbito autonómico como en el local, y refuerzan su papel como una de las principales referencias informativas, gracias a una oferta cercana, rigurosa y de servicio público.