Mikel Irujo: “Vamos a estar detrás de la inversión de Hithium sin un segundo de descanso”

El consejero de Industria del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha explicado en Onda Cero Pamplona que la empresa china Hithium ha manifestado formalmente su intención de instalar en la comunidad una fábrica dedicada al almacenamiento de energía. Se trata, según ha indicado, de una buena noticia para Navarra, aunque ha insistido en que debe afrontarse con prudencia, ya que por el momento el acuerdo se encuentra en una fase preliminar.

La compañía plantea una inversión aproximada de 400 millones de euros y la creación de cerca de 750 puestos de trabajo. Esta decisión llega tras un proceso de contactos que se ha prolongado durante casi tres años, en el que se han producido varias visitas técnicas tanto en Navarra como en China. Ese trabajo previo ha culminado ahora con la firma de una “hoja de condiciones”, un documento que establece las bases para seguir negociando el proyecto.

Irujo ha explicado que esta hoja de condiciones funciona como un preacuerdo en el que ambas partes definen los puntos que deberán concretarse en los próximos meses. Entre ellos se encuentran la estructura del capital de la sociedad que gestionará la planta, las posibles vías de financiación, los apoyos públicos y los plazos administrativos necesarios para obtener permisos y licencias.

El objetivo que plantea la empresa es ambicioso: que la planta esté operativa a finales de 2027. Para lograrlo, el calendario de trabajo será exigente, ya que será necesario cerrar en pocos meses cuestiones clave como la financiación, la localización definitiva o los procedimientos administrativos.

Sobre la ubicación de la futura fábrica, el consejero ha señalado que todavía no está decidida. Aunque en el debate público se ha mencionado la posibilidad de reutilizar la planta de BSH recientemente cerrada, Irujo ha preferido no especular y ha reiterado que la decisión final se tomará en el marco de las negociaciones en curso.

El consejero ha subrayado que uno de los factores que ha inclinado la balanza a favor de Navarra ha sido su ecosistema industrial y tecnológico. La comunidad ofrece formación profesional especializada, varias universidades, centros tecnológicos de referencia como el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y un tejido industrial consolidado que facilita la integración de nuevos proyectos.

Además, ha recordado que la empresa ha estudiado otras localizaciones en Europa, como Polonia o Hungría, antes de optar por Navarra. En este sentido, ha destacado que la decisión refleja el atractivo de la comunidad como destino industrial.

La planta se centraría en tecnologías de almacenamiento energético, un sector considerado estratégico para el futuro del sistema energético. Estas baterías permiten almacenar energía —especialmente la procedente de fuentes renovables— para utilizarla posteriormente, lo que aporta flexibilidad y estabilidad a la red eléctrica.

Por último, Irujo ha señalado que el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Industria y otros organismos públicos trabajan conjuntamente para facilitar el proyecto. El consejero ha concluido destacando que, aunque aún queda trabajo por delante, la intención de la empresa representa un paso importante y un motivo de orgullo para el conjunto de la sociedad navarra.