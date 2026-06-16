El Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso de revocación de autorización de funcionamiento del centro Vida Nueva

El Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso de revocación de autorización de funcionamiento del centro de acogida Vida Nueva, en Ciriza.

El motivo no son las denuncias penales que pesan sobre los responsables del centro, acusados de hasta 8 delitos por antiguos usuarios, ya que el ejecutivo no es parte en el proceso judicial y no tiene datos al respecto ni ha recibido denuncias.

El proceso se ha iniciado al cumplirse el plazo de 3 años que una inspección dio al centro para cambiar el número de plazas por habitación, que no puede ser superior a dos. Tras una nueva inspección en diciembre del año pasado se constató que no se habían realizado las modificaciones requeridas.