Cuidar afecta a la salud mental y física de cuatro de cada diez personas cuidadoras en Navarra

En Navarra, cuatro de cada diez (43,9%) familiares cuidadores consideran que esta labor ha afectado a su salud mental y/o física en algún grado, según el II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados “Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española”, realizado a una muestra representativa de más de 3.200 personas cuidadoras en nuestro país y elaborado por Laboratorios Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Esta investigación se enmarca en el movimiento de Cinfa por los cuidados, que la compañía lleva años impulsando para acompañar y apoyar a los pacientes y a los familiares que les cuidan. Fruto de este compromiso, nació el Observatorio Cinfa de los Cuidados, una plataforma para desarrollar investigaciones sociales y promover la reflexión y sensibilización en este ámbito, que el año pasado lanzó su primer estudio sobre los cuidados familiares.

Familiares cuidadores

En aquella ocasión, se trazó el perfil de la persona cuidadora de un familiar mayor y se abordaron las características de los cuidados, la organización interna de la familia, las preocupaciones y los aprendizajes de quienes desempeñan esta labor. De esta manera, la investigación reflejó que se trata de un rol que seis de cada diez (65,7%) personas cuidadoras navarras consideran una muestra de afecto, así como una elección personal (54,3%). Los familiares cuidadores de esta comunidad afirman también haber desarrollado habilidades como una mayor paciencia, tolerancia y capacidad de escucha, mientras que, entre sus preocupaciones, destacan el temor a que la situación afecte su propia vida familiar y la incertidumbre sobre quién atenderá a su familiar mayor cuando ellos no puedan. En este segundo estudio, se aborda el impacto de esta labor en la salud física y mental y las relaciones sociales de quienes la llevan a cabo. “Deseamos saber, desde la empatía y con un enfoque inclusivo, cómo se sienten a todos los niveles y hasta qué grado la tarea de cuidado ha afectado a su vida cotidiana y salud”, explica la Dra. Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio.

Estrés y ansiedad

El II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados revela que, de las personas cuidadoras navarras que consideran que esta labor ha tenido repercusiones en su salud mental, más de la mitad (53,8%) declara padecer estrés y la mitad (50,4%) dice experimentar ansiedad. Asimismo, cuatro de cada diez sienten irritabilidad y cambios de humor (43,5%) o depresión o tristeza (39%). Por otro lado, entre las consecuencias que provoca en la salud física la tarea de cuidar en esta comunidad, se hallan el cansancio o fatiga (82,9%), las alteraciones del sueño (55,5%), los dolores musculares y/o articulares (29,8%) y el abandono del aspecto físico (25,2%).

Consultas al profesional sanitario

Cabe destacar asimismo que, de las personas cuidadoras que consideran en Navarra que esta responsabilidad ha afectado a su salud, casi dos de cada tres (64,3%) han consultado sobre ello a un profesional sanitario o lo han valorado: en concreto, el 43,4% ha considerado esta posibilidad alguna vez y dos de cada diez (20,9%) han llegado a hacerlo. De quienes sí han consultado, seis de cada diez (59,7%) han preguntado al médico/a; casi la mitad (47,8%), al psicólogo/a; dos de cada diez (18,9%), al fisioterapeuta y el 7,5%, al enfermero/a. En cambio, el 35,6% de personas cuidadoras no ha valorado consultar sobre esta situación a un profesional sanitario.