Cristina Ibarrola: "Navarra está sobreviviendo de escándalo en escándalo"

En Más de uno Pamplona hoy hemos tenido ocasión de compartir unos minutos con Cristina Ibarrola, presidenta de UPN y portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Pamplona. Ha hecho balance de la actualidad política y ha fijado las prioridades con las que UPN afrontará el próximo curso político. La presidenta regionalista ha comenzado criticando la actuación del Gobierno central en la crisis migratoria de Ceuta, por considerar que responde con medidas improvisadas a un problema que, a su juicio, debería haberse evitado mediante una política migratoria "ordenada, responsable y consensuada" con comunidades autónomas y ayuntamientos. Ha defendido facilitar la llegada de personas que quieran trabajar e integrarse, pero rechazando regularizaciones masivas sin evaluar previamente sus consecuencias.

También se ha hecho referencia a la investigación judicial de las obras de Belate. Ibarrola ha insistido en que María Chivite debería haber asumido responsabilidades políticas mucho antes, independientemente del recorrido judicial del caso. A su juicio, Navarra vive una situación marcada por continuos escándalos de corrupción y considera que el Gobierno foral está más pendiente de sobrevivir políticamente que de gestionar los problemas de la ciudadanía.

La sanidad ha sido otro de los asuntos destacados. Como médica de familia, Ibarrola ha lamentado el deterioro del sistema sanitario navarro, asegurando que ha pasado de ser un referente nacional a situarse entre las comunidades con peores listas de espera. Ha defendido una reforma basada en una mayor participación de profesionales y pacientes en la toma de decisiones, una gestión orientada a resultados y mejores condiciones para atraer y retener médicos. Además, se ha comprometido a reabrir las urgencias de Fustiñana si UPN vuelve al Gobierno.

La líder regionalista también ha puesto el foco en la vivienda y las dificultades de emancipación de los jóvenes. Ha atribuido la escalada de precios a la falta de oferta y ha defendido incrementar la construcción de vivienda, agilizar trámites urbanísticos y recuperar incentivos fiscales para facilitar el acceso a la compra y al alquiler.

Respecto a Pamplona, ha acusado al actual equipo de gobierno de carecer de un proyecto de ciudad, ha denunciado una mayor inseguridad, falta de transparencia y ausencia de inversiones transformadoras. También ha valorado los últimos Sanfermines, que considera más tranquilos por la menor afluencia de visitantes, aunque con menos turismo y más suciedad. Finalmente, ha asegurado que UPN afronta ya la preparación de las próximas elecciones con el objetivo de ofrecer una alternativa de gobierno basada, según ha señalado, en la gestión, la honestidad y la resolución de los principales problemas de Navarra.