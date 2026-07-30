CEIN: más de tres décadas acompañando a quienes deciden emprender en Navarra

Inauguramos hoy una nueva sección en Más de uno Pamplona, el Espacio CEIN, un punto de encuentro para hablar de emprendimiento, innovación y del talento que se genera en Navarra. Cada quince días vamos a acercarnos al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra para conocer las ideas que nacen en sus programas de apoyo, las startups que crecen en sus viveros y las personas que hay detrás de esos proyectos. Nos ha acompañado hoy la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz.

Itoiz ha recordado que CEIN, entidad pública dependiente del Gobierno de Navarra, tiene como misión ayudar a cualquier persona que quiera convertir una idea en una empresa. Aunque una parte importante de su actividad está centrada en proyectos innovadores y de alto impacto, también presta apoyo a quienes inician negocios tradicionales.

CEIN ofrece un acompañamiento personalizado. Además de orientar sobre los trámites administrativos, fiscales o laborales necesarios para poner en marcha una empresa, CEIN ofrece mentorías individuales para analizar la viabilidad de cada proyecto, detectar oportunidades de mercado y ayudar a diferenciarse de la competencia. Una experiencia acumulada desde 1991 que, según Itoiz, permite ofrecer un asesoramiento basado en el conocimiento de cientos de iniciativas empresariales.

La directora también ha destacado el programa de mentorías para el comercio local que desarrolla junto al Ayuntamiento de Pamplona, adaptado a las necesidades específicas de cada establecimiento para afrontar los cambios en los hábitos de consumo y reforzar su competitividad.

En el ámbito de la innovación de alto impacto, CEIN trabaja para transformar investigaciones científicas en empresas, conectando a emprendedores con universidades, centros tecnológicos, inversores y empresas consolidadas. Además, dispone de viveros de empresas en Noáin, Tudela y en el edificio El Sario, donde las startups encuentran espacio físico, asesoramiento y una comunidad con la que compartir experiencias.

Uxue Itoiz ha anunciado una nueva edición del CEIN Startup Day, que se celebrará el 27 de octubre y estará centrado en fortalecer la colaboración entre startups, empresas e inversores para impulsar la innovación en Navarra.