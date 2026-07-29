"La salud se rompe con la pobreza": un estudio pionero revela el impacto físico y mental de la exclusión en Navarra.

Conocemos hoy en Onda Cero las conclusiones del primer estudio realizado en España sobre la calidad de vida de las personas usuarias de un banco de alimentos. Impulsado por la Fundación Banco de Alimentos de Navarra y la Universidad Pública de Navarra señala que la pobreza tiene un impacto directo sobre la salud física y mental. La presidenta de la fundación, Marisol Villar, y el investigador Antonio Brugos, autor del estudio, han asegurado en Más de uno Pamplona que la investigación confirma con datos una realidad que los voluntarios percibían desde hace años.

El estudio, basado en 350 encuestas, refleja que la percepción media de salud de los usuarios del Banco de Alimentos alcanza solo 73,6 puntos sobre 100, frente a los 88,1 de la población navarra. La mayor diferencia se encuentra en la salud mental: el 63 % de las personas atendidas asegura sufrir ansiedad o depresión, frente al 22 % del conjunto de la ciudadanía. Más de la mitad también padece dolor o malestar físico.

Brugos ha defendido que la pobreza debe entenderse como un determinante de la salud y ha advertido de que Navarra, pese a sus buenos indicadores económicos, mantiene más de 114.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, ha hablado de la aparición del "trabajador empobrecido", personas con empleo que, debido al elevado coste de la vivienda y de la vida, no logran cubrir sus necesidades básicas.

Villar y Brugos han recordado que el Banco de Alimentos atiende a cerca de 20.000 personas y han destacado que muchas familias viven situaciones extremas, como compartir una única habitación o no poder afrontar un gasto imprevisto. También lamentan la "culpabilización de la pobreza" y defienden la necesidad de reforzar las políticas sociales y la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales.

La presidenta del Banco de Alimentos de Navarra ha hecho además un llamamiento al voluntariado joven para garantizar el relevo generacional en las entidades que distribuyen los alimentos, ya que muchas funcionan gracias a personas de edad avanzada y algunas han tenido que cerrar por falta de relevo.