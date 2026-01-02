Cabalgata de Reyes en Pamplona 2026: Horario, recorrido y calles cortadas al tráfico

Sus Majestades de Oriente llegarán a Pamplona por el Puente de la Magdalena a las 16.00 horas a lomos de sus dromedarios reales y recorren el tramo del Camino de Santiago a su paso por Pamplona.

Cabalgata de Reyes Pamplona: Horario, recorrido y calles cortadas al tráfico hoy | Agencia EFE

Acompañados por su séquito, a las 16.30 alcanzan el Portal de Francia donde se baja el puente y se abren las puertas de la ciudad. Entonces se producirá el tradicional toque de campanas empezando por la Campana María, y sus compañeras de la Catedral empezarán a sonar. A ellas se irán sumando las campanas de las iglesias cercanas para anunciar que Sus Majestades ya han entrado a la ciudad.

Tras recorrer la calle del Carmen, Navarrería, Mercaderes y llegar a la plaza Consistorial son recibidos por el alcalde de Pamplona y la Corporación Municipal a las 17.00 horas. Desde el balcón del Ayuntamiento saludarán a los niños y niñas congregados en la Plaza Consistorial.

Cabalgata de Reyes en Pamplona - Portal de Francia | Policía Municipal de Pamplona

Tras visitar a los residentes de la Casa de Misericordia, la Cabalgata se inicia a las 19.00 horas, junto al Colegio de las Catalinas, en la calle Abejeras.

Recorrido Cabalgata Reyes de Pamplona

Abejeras

Plaza de los Fueros

Avenida de Zaragoza

Plaza Príncipe de Viana

Sancho el Mayor

Plaza del Vínculo

Paseo de Sarasate

Plaza del Castillo

Avenida Carlos III el Noble

Cortes de Navarra

Amaya

Emilio Arrieta

Para finalizar en la calle Olite

Mapa del recorrido de la Cabalgata de Pamplona | Asociación Cabalgata

Todo el recorrido estará vallado y habrá dos espacios habilitados para personas con discapacidad y movilidad reducida en la confluencia de la Avenida de Zaragoza y en el primer tramo de la Plaza del Castillo. Los dos espacios estarán controlados y vigilados por personas voluntarias, y se ha pedido a la ciudadanía que respete estos espacios.

Cortes de tráfico previstos

Lógicamente este evento causará importantes alteraciones en el tráfico urbano, y muy especialmente en toda la zona centro, la cual quedará totalmente cerrada. El importante despliegue que Policía Municipal llevará a cabo evitará la circulación por la zona afectada, garantizando la seguridad de los asistentes, muchos de ellos niños y niñas de corta edad.

Desde las 15.30 horas se procederá al cierre progresivo de las zonas de influencia de la llegada de los Reyes Magos. A esa primera hora se cerrarán las calles Juan de Labrit y Vergel, Camino Viejo de Burlada, Santo Domingo y Mercado, calle Nueva o Estafeta para facilitar el tránsito de los Reyes Magos entre la Magdalena y el Casco Antiguo de la ciudad.

A las 19 horas comenzará la Cabalgata, que partirá de la calle Abejeras, del colegio Santa Catalina Laboure.

Desde las 17 horas, se cortarán al tráfico las calles San Juan Bosco y Abejeras, en el tramo comprendido entre Serafín Olave y la plaza de los Fueros, ya que desde allí parte un recorrido que les llevará por la Avenida de Zaragoza, plaza Príncipe de Viana, Sancho el Mayor, paseo de Sarasate, plaza del Castillo, Carlos III y calles Cortes de Navarra, Amaya, Arrieta y Olite, donde concluirá.

Además se regulará y desviará el tráfico en otros lugares para evitar el tránsito de vehículos por la zona centro de la capital. A lo largo de todo el recorrido habrá 9 puntos de paso para poder atravesarlo mientras sea posible, cerrándose al paso de la Cabalgata. También habrá dos zonas habilitadas para que las personas con movilidad reducida puedan ver la Cabalgata, situadas en la avenida Zaragoza y en la Plaza del Castillo.