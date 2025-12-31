Pamplona recibe el Año Nuevo disfrazada

Miles de pamploneses reciben el nuevo año 2026 disfrazados. La costumbre viene ya de los años 80 y cada vez va a más, no solo en las calles sino incluso en los domicilios.

Las tiendas de disfraces de Pamplona y la comarca tienen su época fuerte del año en invierno, ya que a la Nochevieja se suman los carnavales en enero y febrero. Así como en otras localidades de Navarra las cenas de gala o en cuadrilla son la tónica habitual, en Pamplona no hay quien salga en Nochevieja sin disfraz o complemento. En la tienda La Golosina de la calle San Antón llevan más de 50 años disfrazando a los pamploneses. Sonia Barcos, propietaria de la tienda, explica en Más de Uno Pamplona que tienen 400 referencias distintas para adultos y 230 para niños, a lo que se suman los complementos, parte fundamental del disfraz y que pueden hacer variar el mismo hacia donde se desee.

Aunque la compra del del disfraz suele producirse durante la última semana del año hay quien adelanta la idea a noviembre y quien apura al último momento: "Hay quien viene a las siete de la tarde a por telas para el disfraz. Luego con un poco de ayuda y de maña se apañan algo para salir por la noche", reconoce Sonia.

Una costumbre que se está extendiendo en los últimos años es la del disfraz familiar en los domicilios, fruto del cambio generacional de quienes se disfrazaban por la calle en los años 90: "Los adultos que antes salían ahora tienen niños y hacen disfraces temáticos en casa para toda la familia, abuelos incluidos". Todo vale con tal de pasar un buen rato y recibir el nuevo año dejando a un lado la vergüenza.