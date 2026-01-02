Salomé, primer bebé nacido en Navarra en 2026

Una niña de nombre Salomé ha sido la primera persona que ha nacido en 2026 en los hospitales del Servicio Navarro de Salud. El nacimiento, que estaba previsto para el pasado 26 de diciembre, se hizo esperar y tuvo lugar a las 02 y 23 minutos de la madrugada del jueves en el Área Materno Infantil del Hospital Universitario de Navarra. Salomé es la primera hija de Jesús Bindang, camionero, e Isabel Nchama Ncogo, cocinera, ambos de 25 años y nacidos en Guinea Ecuatorial, aunque llevan más de una década viviendo en Navarra. Tanto la niña como la madre se encuentran bien. En Onda Cero sus padres se mostraban "felices y radiantes de alegría" por el nacimiento de su primera hija que, para su madre Isabel, es "una bendición" . Isabel consideraba "muy especial" que Salomé fuera la primera niña de Navarra, tierra en la que se sienten "muy bien acogidos" y en la que llevan viviendo "hace varios años". El nombre de Salomé es un homenaje a su abuela y madre de Jesús a quien Isabel define como "una mujer super valiente".