Los autónomos navarros califican de "sablazo" y "salvajada" la subida de 135€ al mes en sus cuotas

Malestar en el colectivo de autónomos después de que el Gobierno de España haya anunciado una subida de la base mínima de cotización de 1.000 euros a 1.424, lo que se traduce en un alza del 42%. Denuncian que la medida, que llega sin previo aviso y cuando el colectivo peor lo está pasando, supone un nuevo sablazo y una traición al compromiso del ejecutivo de congelar las cuotas. La cotización se ha disparado 424 euros al mes tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva orden de cotización que fija su base mínima en 1.424,4 euros al mes, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero

12000 afectados en Navarra

En La Brújula de Navarra, Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Autónomos de Navarra (ATA), no ha ocultado la sorpresa ni el malestar por el incremento de las cuotas: "Ha sido una sorpresa para nosotros, ya que la conocíamos ayer mismo". Equiza ha cifrado "en más de 12.000 los autónomos afectados en Navarra que van a tener que pagar 135 euros más al mes, lo que supone 1.620 euros más al año, que no es ninguna tontería". En ese sentido advierte de que " no vamos a quedarnos de brazos cruzados" y anuncia que "ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y buscar una solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2026". "El Gobierno" , recuerda Equiza, "si quiere puede elaborar una norma con rango de ley que evite este sablazo"